Aantal vastgoedtransacties Marokko daalden met 30% in eerste kwartaal

Volgens de Real Estate Asset Price Index (IPAI) daalde de gemiddelde prijs voor vastgoed met 1,4% in het eerste kwartaal van 2020

Het aantal transacties is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 29,5%, dat meldden Bank al-Maghrib (BAM) en het nationaal kadaster (ANCFCC) in een gezamenlijke verklaring. Volgens BAM is de prijs van woningen gedaald met 1,5%, grond met 1,2% en commercieel vastgoed met 2%.





De prijsdaling op de woningmarkt is het hoogst onder woningen uit het hogere segment. De prijs van appartementen daalde met 1,2%, woonhuizen met 3,2% en villa's met 4,7%.





De prijsdaling voor commercieel vastgoed is vooral te wijten aan de daling van 2% voor bedrijfsruimten. De prijs voor kantoorruimte steeg daarentegen met circa 2%.





De prijsfluctuaties verschillen per regio. De prijzen van vastgoed in Casablanca, Rabat en Tanger daalden respectievelijk met 0,5%, 1,5%, en 2,4%. In Marrakech stegen de prijzen juist met gemiddeld 0,3%.

