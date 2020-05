Eid al-Fitr en besmettingsgraad oorzaken verlenging noodtoestand Marokko

De Marokkaanse autoriteiten hebben eerder vandaag de lockdown met nog eens drie weken verlengd en geldt nu tot 10 juni.

Premier Saad Eddine El Othmani heeft het parlement gezegd dat de toestand onder controle is gebracht, "maar nog niet geruststellend is", berichtten Marokkaanse media. De verspreiding van het coronavirus is volgens het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid nog niet op een niveau dat onmiddellijke opheffing van de lockdown rechtvaardigt, zei El Othmani.

Het opheffen van de noodtoestand vlak voor het einde van de vastenmaand Ramadan zou direct leiden tot een verhoging van het aantal besmettingen, des te meer omdat familiale besmettingen verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van het aantal nieuwe infecties. Ook het aantal besmettingen in Marokkaanse fabrieken is de afgelopen weken fors toegenomen.

Door de recente afname in het aantal dagelijkse sterfgevallen lijkt het er op dat veel burgers zich minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen. Autoriteiten vrezen dat die onzorgvuldigheid door zou zetten gedurende de feestelijkheden rondom Eid al-Fitr.



Besmettingsgraad

De autoriteiten stellen dat eerst een stabiele besmettingsgraad van lager dan 0,7 voor langer dan twee weken moet worden behaald alvorens over kan worden gegaan op versoepeling van de coronamaatregelen. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld 0,7 andere personen aansteekt.

De gemiddelde besmettingsgraad in Marokko zakte 12 mei onder de 0,7 naar een waarde van 0,54, maar liep de afgelopen dagen weer op naar 0,76. Zwaar getroffen regio's in Marokko steken daar echter nog ver bovenuit (1,4). In de minst getroffen regio's is de besmettingsgraad 0,18.

