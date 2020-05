Turkse regering kondigt lockdown rond Eid al-Fitr af

President Recep Tayyip Erdogan heeft in heel Turkije een vierdaagse lockdown afgekondigd in de pogingen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.





Er zijn maandag 1150 besmettingen vastgesteld in 24 uur. Het virus is in Turkije over zijn hoogtepunt heen. In het land zijn al 1,6 miljoen tests uitgevoerd. Erdogan zei maandag dat de scholen pas volgend schooljaar weer opengaan.

De lockdown moet verhinderen dat mensen massaal erop uit trekken om het einde van de vastenmaand Ramadan te vieren. Pas 29 mei mogen volgens Erdogan weer grote gebedsbijeenkomsten in moskeeën plaatsvinden.Turkije heeft al meer dan 150.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 4000 patiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Circa 110.000 patiënten zijn genezen.