DGST-agent Tanger gearresteerd wegens internationale drugshandel

De nationale politie heeft zondag een agent van de nationale inlichtingendienst DGST en drie anderen gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid in de internationale drugshandel

De vier zouden verband houden met internationale drugshandel, dat meldt DGST in een persbericht. De agent zou gevoelige informatie hebben verkocht aan de drugshandelaren.





De groep mannen is naar verluidt betrokken bij een lading drugs die onlangs werd onderschept in de haven Tanger-Med. De politie arresteerde een vrachtwagenchauffeur en nam 25,5 kg zuivere cocaïne in beslag.

© MAROKKO.NL 2020