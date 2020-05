FBI vindt link tussen al-Qaeda en schutter marinebasis

De Amerikaanse federale recherche FBI heeft een link gevonden tussen terreurorganisatie al-Qaeda en de Saoedische luitenant die in december drie Amerikaanse militairen doodschoot op een marinebasis in Pensacola.

© ANP 2020

De 21-jarige schutter was lid van de Saoedische luchtmacht en was in de VS voor trainingen. Het trainingsprogramma was bedoeld om de militaire banden tussen de VS en bondgenoten warm te houden. De schutter werd tijdens zijn aanval gedood.Over het motief van de luitenant was tot nu toe weinig bekend, omdat zijn telefoon niet kon worden ontgrendeld. Al-Qaeda claimde in februari al dat het opdracht had gegeven voor de schietpartij in Florida, maar daar was verder geen bewijs voor. De FBI heeft nu op de telefoon wel bewijs gevonden voor dat verband.