Marokko stelt 4 voorwaarden aan versoepeling coronamaatregelen

Volgens premier Saad Eddine El Othmani voldoet het land nog niet aan de criteria om de huidige maatregelen te versoepelen.

De Marokkaanse autoriteiten hebben eerder vandaag de lockdown met nog eens drie weken verlengd en geldt nu tot 10 juni. Marokko zal geleidelijk overgaan tot versoepeling van de coronamaatregelen wanneer het land aan een reeks vereisten voldoet.

Voldoende zorgcapaciteit

De zorgfaciliteiten in Marokko moeten voldoende capaciteit hebben om eventuele noodsituaties op te kunnen vangen. Het aantal ziekenhuis waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen wordt momenteel uitgebreid met 190.

Om de zorg te ontlasten zal eerst de besmettingsgraad omlaag moeten. El Othmani noemde eerder een besmettingsgraad van maximaal 0,7 gedurende een periode van twee weken. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld 0,7 andere personen aansteekt. Op die manier verdwijnt het virus op termijn vanzelf.



Meer testen

Het aantal dagelijkse tests moet worden opgevoerd naar 10.000. Laboratoria voeren momenteel dagelijks tussen de 3.000 en 5.000 tests uit. Het aantal laboratoria waar getest kan worden op het longvirus COVID-19 wordt momenteel uitgebreid. De inzet van mobiele laboratoria moet daaraan bijdragen.

Een toename van de testcapaciteit moet ook leiden tot snellere testresultaten. Patiënten wachten momenteel tussen drie en vijf dagen voordat ze testresultaten ontvangen. De autoriteiten streven naar een wachttijd van maximaal 24 uur.



Contactonderzoek

Het zorgministerie heeft momenteel teams die gespecialiseerd zijn in het opsporen van mogelijke virusdragers. Het contactonderzoek bij patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld moet sneller en efficiënter. Hoogstwaarschijnlijk zullen de autoriteiten kiezen voor de inzet van een corona-app. In Marokko is onlangs gestart met de testfase van de corona-app 'Wiqaytna'.

Medicijnen

Ziekenhuizen moeten voldoende medische hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en medicijnen voorradig hebben in het geval van een nieuwe besmettingsgolf. "We hebben een voorraad van minstens 150 miljoen mondkapjes nodig" zei El Othmani. In Marokko worden momenteel 10 miljoen mondkapjes geproduceerd, voldoende om aan de binnenlandse vraag te voldoen. De helft wordt geëxporteerd.

