Marokko meldt 82 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 82 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 6.952

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 192 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19. In het laatste etmaal zijn 98 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 3.758.

De regio Casablanca-Settat noteert met 29,9% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (18,4%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14%), Fez-Meknes (13,8%), Daraa-tafilalet (8,4%) en Rabat-Sale-Kenitra (9,6%).

De Marokkaanse autoriteiten hebben vandaag de lockdown met nog eens drie weken verlengd en geldt nu tot 10 juni. Volgens premier Saad Eddine El Othmani is toestand onder controle "maar nog niet geruststellend" of op een niveau dat onmiddellijke opheffing van de lockdown rechtvaardigt.



De aanstaande vieringen rondom Eid al-Fitr en de huidige besmettingsgraad vormen de voornaamste redenen voor de verlenging van de noodtoestand. Door de recente afname in het aantal dagelijkse sterfgevallen lijkt het er op dat veel burgers zich minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen. Autoriteiten vrezen dat die onzorgvuldigheid door zou zetten gedurende de feestelijkheden rondom Eid al-Fitr.

