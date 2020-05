'Kabinet wil dat horeca pas op 1 juni opengaat, vanaf middaguur'

De horeca mag niet eerder dan 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Het kabinet neemt dinsdag het advies hierover van de veiligheidsregio's over, melden ingewijden maandagavond aan het ANP.

© ANP 2020

Het kabinet kondigde eerder aan dat onder meer de horeca vanaf 1 juni beperkt open kon gaan als het coronavirus voldoende in bedwang is. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's kwamen maandagavond bijeen om zich te buigen over de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Ondanks druk vanuit de horecabranche om de deuren toch eerder te mogen openen, hebben de burgemeesters bij het kabinet aangegeven dat ze niet willen dat dit vóór 1 juni gebeurt.Het kabinet wil daarnaast niet dat de horeca op 1 juni vanaf middernacht opent, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook deden bij de opening op 11 mei. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd, aldus de Haagse bronnen.Veel restaurants, café's en strandtenten willen zo snel mogelijk open. Ze lijden veel verlies en vinden dat ze nu al kunnen voldoen aan de coronarestricties, zoals de anderhalve meter afstand en hygiëne. Bovendien valt maandag 1 juni op tweede pinksterdag. Premier Mark Rutte liet eerder doorschemeren dat het bespreekbaar is om mogelijk het hele pinksterweekend open te zijn. Maar het kabinet richt zich nu naar het advies van de veiligheidsregio's, die maandagavond hun beraad hadden.Dinsdag besluit het kabinet volgens ingewijden dat ook de andere aangekondigde versoepelingen doorgaan, zoals de beperkte opening van musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs.