Raket in Bagdad slaat vlakbij ambassade VS in

buitenland 19 mei 2:26

Een raket is in de nacht van maandag op dinsdag ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de groene zone van de Iraakse hoofdstad Bagdad.





De afgelopen maanden zijn er regelmatig raketaanvallen geweest in de zwaarbeveiligde wijk, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan. Eind januari werden er nog vijf afgeschoten, drie daarvan troffen de Amerikaanse ambassade. © ANP 2020 Dat meldden veiligheidsdiensten aan persbureau AFP. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de raketaanval. "De raket veroorzaakte alleen materiële schade en er zijn geen slachtoffers gevallen", zei een woordvoerder van de Iraakse veiligheidsdiensten.De afgelopen maanden zijn er regelmatig raketaanvallen geweest in de zwaarbeveiligde wijk, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan. Eind januari werden er nog vijf afgeschoten, drie daarvan troffen de Amerikaanse ambassade.