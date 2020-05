Partij Macron verliest meerderheid in Frans parlement

Overlopers van de regeringspartij van president Emmanuel Macron kondigden dinsdag de oprichting aan van een nieuwe groep in de Franse Tweede Kamer

Daardoor wordt de president een regelrechte meerderheid ontnomen en daarme de druk op meer links beleid vergroot. De afvallige parlementsleden lanceerden hun nieuwe Ecologie Démocratie Solidarité (EDS)-groep, met vooraanstaande politici, waaronder voormalige Macron-loyalisten Cedric Villani en Paula Forteza.

Dat betekent dat de regeringspartij LREM nu nog 288 parlementsleden heeft, een minder dan de drempel van 289 die nodig is voor een absolute meerderheid in het parlement. Het aantal is ook flink lager dan de 314 zetels die Macron had nadat hij het politieke landschap in 2017 had opgeschud.

MoDem-partij

Macron kan nog steeds rekenen op de steun in het parlement van een kleinere alliantiepartner, de centristische MoDem-partij. Die kan nu echter wel meer invloed krijgen op de beleidsvorming in de laatste twee jaar van het vijfjarige mandaat van Macron.



Richard Ferrand, een naaste bondgenoot van Macron en voorzitter van de Assemblée nationale, erkende het verlies van de absolute meerderheid van LREM, maar zei dat de regering met steun van MoDem nog kan rekenen op de stemmen van 342 parlementsleden.

Afvallige parlementsleden

De partij van Macron, La République en Marche (LREM), heeft de afgelopen maanden te kampen gehad met een reeks afvallige parlementsleden. Die waren vooral gefrustreerd door Macrons strakke greep op de besluitvorming en zijn pro-businessbeleid.



De nieuwe groep zal worden voorgezeten door Paula Forteza en Matthieu Orphelin, een nauwe bondgenoot van de voormalige milieuminister Nicolas Hulot. Die verliet de regering van Macron uit frustratie over het klimaat- en groene energiebeleid van de president.

De nieuwe EDS-groep wil volgens haar leden bijdragen aan "een sterke ambitie voor sociale en ecologische transformatie".

