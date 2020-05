China: VS schuiven schuld af na eigen falen corona-aanpak

China stelt dat de Verenigde Staten de schuld proberen af te schuiven voor hun eigen falende aanpak van de coronacrisis.

Daarmee reageert China op de brief van president Donald Trump waarin hij dreigt de financiering aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop te zetten. Trump dreigde maandag om het lidmaatschap van de Verenigde Staten van de WHO te heroverwegen als de organisatie niet binnen dertig dagen verbeteringen zou doorvoeren. Hij voegde eraan toe dat de WHO een "alarmerend gebrek aan onafhankelijkheid" van China heeft getoond.De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, zei dinsdag dat de Verenigde Staten China proberen te bevuilen. Het is een misrekening China te gebruiken om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, zei hij.