'Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open'

Het kabinet mikt erop de basisscholen en de kinderopvang vanaf 2 juni weer helemaal open te laten gaan.

Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van De Telegraaf. Op die dag gaat het voortgezet onderwijs ook weer open, zij het in beperkte vorm. De crisiscommissie van het kabinet komt dinsdag weer bij elkaar, om de coronacrisis te bespreken. Daarbij wordt naar verwachting besloten een aantal maatregelen vanaf 1 juni te versoepelen. Zo mogen eet- en drinkgelegenheden in aangepaste vorm weer open, net als theaters en bioscopen.Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maken de besluiten dinsdagavond in een persconferentie officieel bekend.