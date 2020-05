Spanje verlengt noodtoestand nog één keer met 15 dagen

De Spaanse premier Pedro Sánchez wilde de noodtoestand nog een maand verlengen, maar beperkt zich om politieke redenen tot twee weken.





De noodtoestand in Spanje gaat veel verder dan in veel andere Europese landen waar met tijdelijke noodverordeningen wordt gewerkt. In Spanje kan de regering burgers verplichten ergens te blijven of diensten te verlenen. Ook kunnen eigendommen gevorderd worden.



Het land is met 27.700 doden en bijna 280.000 vastgestelde besmettingen zwaar getroffen. Maar het gaat met bijna 200.000 genezen patiënten en slechts 1150 patiënten in kritieke toestand in ziekenhuizen snel beter. Voor een groot aantal regio's zijn al versoepelingen van de lockdown afgekondigd. De toerismesector hoopt nog iets van het miljardenverlies goed te maken als er deze zomer weer toeristen mogen komen.

© ANP 2020

Spaanse media berichtten dat zijn regering vreest onvoldoende steun te krijgen in het parlement voor vier weken. Na overleg met een oppositiepartij stelt hij voor de lockdown nog twee weken, tot 7 juni, te laten gelden en er dan mee op te houden. De sociaaldemocraat Sánchez leidt een tweepartijencoalitie die geen meerderheid in het Spaanse parlement heeft.