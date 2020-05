Marokkaanse gevangenen gestart met produceren mondkapjes

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) is begin mei gestart met het produceren van mondkapjes in Marokkaanse detentiecentra

In 21 vrouwengevangenissen werken zo'n 100 gedetineerden mee om dagelijks 20.000 mondkapjes te produceren. Het project is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Handel en Industrie en is bedoeld om gedetineerden te kwalificeren en voor te bereiden op re-integratie in de samenleving.





Volgens DGAPR voldoen de gebruikte materialen en het productieproces aan alle vereisten en gezondheidsnormen. Ook wordt het productieproces te allen tijde onderworpen aan controle.





DGAPR wil met het initiatief gedetineerden de kans geven een steentje bij te dragen aan de nationale strijd tegen het coronavirus.

