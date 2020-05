Marokko en Spanje oneens over aantal gestrande Marokkanen

De repatriëring van gestrande Marokkanen in Ceuta is nog niet eens begonnen en er zijn al onenigheden ontstaan ​​tussen de twee buurlanden

Marokko en Spanje kunnen het maar niet eens worden over het aantal Marokkanen dat zal worden geëvacueerd uit de Spaanse enclave, meldt de Spaanse nieuwsdienst EFE.

Marokkaanse overheidsbronnen vertellen EFE dat de uitvoerende macht slechts een lijst van 280 personen heeft. De Spaanse autoriteiten gaan zelf uit van 700 Marokkanen. Marokkaanse autoriteiten verwijten de Spanjaarden misbruik te willen maken van de gelegenheid om illegale migranten het land uit te zetten.

Gedurende de onderhandelingen heeft Rabat verklaard bereid te zijn 280 gestrande onderdanen uit Ceuta op te vangen, maar is niet bereid om burgers op te vangen die als gevolg van illegale migratie in het land zijn beland. Marokko vindt dat de migranten niet onder de noemer "gestrand" vallen.



Repatriëring De Marokkaanse autoriteiten zijn vrijdag begonnen met de repatriëringsoperatie van gestrande onderdanen in het buitenland. Onderdanen die vastzitten in de nabijgelegen Spaanse enclaves Melilla en Ceuta komen als eerste aan de beurt.

Vrijdagavond werden circa 200 Marokkanen uit Melilla opgehaald, getest en ondergebracht in hotels in Saïdia waar ze twee weken lang in quarantaine moeten. De repatriëringsoperatie werd direct daarna "tot nader order" opgeschort nadat één persoon positief testte op het longvirus.

