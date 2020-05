Coronacrisis kost Marokko 1 miljard DH per dag

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaarde preventiemaatregelen verliest Marokko zo'n 1 miljard DH per dag

Dat zei de Marokkaanse Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun vandaag. Twee maanden lockdown heeft de Marokkaanse economie tussen de vijf en zeven punten groei van het bruto nationaal product (BNP) gekost.





Volgens Benchaaboun zou het verlies nog groter zijn geweest als de steun vanuit het coronafonds was uitgebleven.





De auto-industrie in Marokko is het zwaarst getroffen. De export in de maand april daalde met 96%. Een positieve ontwikkeling werd geregistreerd bij de uitvoer van fosfaat en daar bijhorende derivaten.

