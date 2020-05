Dagelijks dodental coronavirus Italië weer boven 100

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is met 162 gestegen tot 32. 169. Dat zijn 63 doden meer dan maandag, toen er 99 nieuwe slachtoffers werden gemeld.





Voor zover bekend hebben de versoepelingen niet tot problemen geleid in Italië.

Bij 813 mensen is het virus vastgesteld, waardoor het aantal besmettingen uitkomt op 226.699. Nog 65.129 mensen dragen het virus op dit moment. Het aantal patiënten op de intensive care is gedaald tot 716.Maandag zijn de lockdownmaatregelen versoepeld in het land. Ongeveer 90 procent van de kledingwinkels is weer opengegaan. Ook veel horecagelegenheden hebben de deuren weer geopend, daar is ongeveer 40 procent van de werknemers weer aan het werk.