Rutte: aangekondigde versoepeling maatregelen kan doorgaan

De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, kan doorgaan.

Het kabinet vindt het verantwoord om deze stappen te zetten, zei premier Mark Rutte dinsdag na het crisisberaad met ministers. Hij wees erop dat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomt, sterk is gedaald. Wel zei Rutte dat het cruciaal voor de versoepeling is "dat iedereen snapt dat het nog belangrijker wordt dat we ons allemaal aan de regels blijven houden".

Hij waarschuwt dat het virus kan 'oplieren’ als we dat niet doen. "We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven", aldus de premier. "Daarom blijven we thuis bij verkoudheid. Bij benauwdheid of koorts doen huisgenoten dat ook. We werken thuis. Houd afstand. We wassen onze handen stuk, hoesten en niezen in onze elleboog, gebruiken zakdoekjes. Zo blijft het aantal besmettingen zo laag mogelijk ook als we weer van het slot gaan."

Volgens de premier is het niet vreemd dat mensen en beroepsgroepen kritisch zijn over de routekaart en de verschillen in de heropening van zaken. Maar daarbij heeft het kabinet ook oog voor het grotere geheel. "Elke versoepeling betekent meer drukte op straat, in het openbaar vervoer, en meer mensen bij elkaar. Daarom kan niet alles tegelijk open.



Geen waardeoordeel, wel een risico-afweging. Als we te snel gaan, dan is een tweede lockdown veel slechter voor onze economie. Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde' zei Rutte.

Landelijk nummer voor coronatest

Wanneer straks iedereen met coronaklachten zich kan laten testen, kan dit direct bij de lokale GGD. De persoon met klachten hoeft niet meer langs de huisarts. Aanmelding gebeurt via een landelijk telefoonnummer, kondigde zorgminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan.



Volgende maand moet er genoeg testcapaciteit zijn om dit te regelen. De minister gaat uit van 30.000 testen per dag, maar dat hangt af van het aantal mensen met klachten. Mensen die nu al getest kunnen worden als ze klachten hebben, zoals zorgmedewerkers, hoeven ook niet meer eerst 24 uur te wachten, maar kunnen dat direct laten doen. Het is ook de bedoeling dat de GGD binnen een dag de uitslag van een test kan melden, zei De Jonge. Een snelle uitslag is belangrijk, omdat des te eerder kan worden begonnen met een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de mensen opgespoord en benaderd met wie een positief geteste persoon de periode ervoor contact heeft gehad.

Volgens de minister mogen mensen zich vaker testen, maar wel alleen als ze klachten hebben. Maar "na een keer gaat de lol er wel van af, het is niet helemaal pijnloos".



Om de GGD'en deze onderzoeken te kunnen laten doen, zijn er veel mensen nodig. Dat is volgens de minister een grote klus en daarom worden er afspraken gemaakt met landelijke callcenters en worden veel mensen geworven. Ook zijn er veel mensen nodig om alle testen af te nemen en te onderzoeken. Het is belangrijk dat het aantal mensen en teams kan worden opgeschaald als het nodig is, aldus De Jonge.

Geen mondkapje in OV is boet

Reizigers in het openbaar vervoer die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van 95 euro krijgen. Vanaf die dag is het reizen met een mondkapje verplicht in trein, bus en tram.



De handhaving van de mondkapjesplicht wordt hoofdzakelijk overgelaten aan het personeel van de vervoerbedrijven. Er staat straks niemand te controleren bij de deur, zegt Rutte. "Maar wie geen mondkapje op heeft loopt wel het risico dat er iemand langskomt."

In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren. Omdat dat in de trein, bus of tram vaak niet kan, wordt een mondkapje daar wel verplicht gesteld.



Het openbaar vervoer rijdt volgende maand weer met een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de reizigerscapaciteit. Het is dan nog steeds belangrijk volgens de minister-president dat mensen alleen het ov nemen als dat noodzakelijk is.

Horeca

Huisgenoten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden in eet- en drinkgelegenheden. Het idee was eerst dat alle gasten onderling afstand moesten houden, behalve gezinnen. Openbare gelegenheden mogen bijvoorbeeld dertig gasten ontvangen, terwijl het kabinet eerst nog sprak van dertig mensen binnen, dus inclusief personeel. Dat is "lastig" te regelen, aldus Rutte. Daarom wordt het personeel toch niet meegeteld.



Meer verpleeghuizen mogen bezoek

Vanaf 25 mei mogen meer verpleeghuizen weer bezoek ontvangen. Iedereen die "er klaar voor is en voorbereid is", kan de deuren beperkt openzetten voor bezoek, zegt 'coronaminister' Hugo de Jonge. Alleen als er geen besmetting is in het verpleeghuis, mag elke bewoner één bezoeker ontvangen. Uiterlijk 15 juni moeten alle instellingen weer "een vorm van" bezoek kunnen ontvangen.

Winkeliers blij

Het is goed dat de geplande versoepelingen op 1 juni kunnen doorgaan, want daarmee wordt een nieuwe stap gezet richting een normale situatie. Zo reageert INretail, de brancheorganisatie voor winkeliers in de non-foodsector op de persconferentie van het kabinet. "Het is positief dat gericht aankopen doen ook weer even genieten wordt van de sfeer in de winkelstraten".

INretail benadrukt dat winkeliers actief in de weer zijn met veiligheidsprotocollen en dat de brancheorganisatie gemeenten wil helpen bij het vormgeven van het winkelgebied. Bovendien roept INretail consumenten op om tijdens het komende lange hemelvaartweekend gespreid naar de winkels te komen en de drukste middagmomenten te mijden.

© ANP 2020