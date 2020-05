Rutte wil binnenkort duidelijkheid geven over zomervakantie

Het kabinet hoopt "binnenkort" meer duidelijkheid te kunnen geven over de zomervakantie.

© ANP 2020

Maar premier Mark Rutte kon nog niet zeggen of de mogelijkheid om op vakantie te gaan nu denkbaar is. "We kijken heel precies hoe het zit met de vakantieperiode. ". Er moeten drie vragen worden beantwoord, aldus Rutte, voordat er een besluit kan worden genomen. Ten eerste moet duidelijk worden wat andere EU-landen gaan doen. Verder moet duidelijk zijn wat de risico's zijn in andere landen. En tenslotte moet worden besloten of er beperkende maatregelen moeten komen voor mensen die terugkeren van vakantie.Op dit moment geldt voor de hele wereld code oranje. Dat betekent dat mensen alleen moeten reizen naar het buitenland als dat noodzakelijk is.