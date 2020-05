Israël vreest politieke aardverschuiving VS en versnelt annexatieproces

De Israëliërs vrezen dat democratische presidentskandidaat Joe Biden de verkiezingen zou kunnen winnen en willen nu meteen actie ondernemen

De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten (VS) Ron Dermer lobbyt naar verluidt bij leden van de Trump-regering en het congres om groen licht te krijgen voor Tel Aviv om de illegale Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Volgens de Israëlische TV-zender Channel-13 lobbyt Dermer bij mensen die dicht bij de Amerikaanse president Donald Trump staan. Dermer vreest naar verluidt dat de democratische presidentskandidaat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van november Trump zal verslaan.

Zijn boodschap in vergaderingen en briefings is dat Israël nu moet overgaan tot annexatie omdat onduidelijk is wat er gaat gebeuren bij de aanstaande verkiezingen. "We hebben een kans en die moeten we nu benutten", zei Dermer volgens nieuwssite Axios, onder verwijzing naar Israëlische en Amerikaanse bronnen.



Zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als Dermer zijn naar verluidt bezorgd voor een politieke aardverschuiving in de VS ten aanzien van de kwestie Palestina en Israël. Netanyahu herhaalde zondag zijn intentie om Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren.

"Deze gebieden vormen de geboorteplaatsen van de joodse natie. Het is tijd om de Israëlische wet erop toe te passen", zei Netanyahu zondag tegenover de Knesset (het Israëlische parlement) tijdens de presentatie van zijn eenheidsregering. "Dit zal de vrede niet op afstand brengen, het zal het dichterbij brengen. Deze nederzettingen zullen hoe dan ook deel uitmaken van Israël", voegde hij toe.

