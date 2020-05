Eerste vlucht met hulpgoederen Emiraten richting Palestina

De eerste directe vlucht van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) naar Israël is dinsdag geland.

Hulpzending

Het vliegtuig van Etihad Airways was gevuld met hulpgoederen in de strijd tegen het coronavirus voor de Palestijnen. Officieel hebben Israël en de Emiraten geen diplomatieke band, maar vanwege gedeelde zorgen over de Iraanse invloed in het Midden-Oosten is er voorzichtig contact tussen de landen."Etihad heeft de vlucht uitgevoerd om humanitaire hulp te leveren aan de Palestijnen", aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. De vlucht vertrok in Abu Dhabi en landde in Tel Aviv.De Verenigde Naties coördineerden de hulpzending. De VN willen de Palestijnen zo helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onder de hulpgoederen waren onder meer mondkapjes en medische apparatuur.Het Palestijnse bestuur in de Gazastrook zei niets te weten van een zending van hulpgoederen uit de Emiraten.