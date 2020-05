Nieuwe richtlijnen Brazilië voor chloroquine tegen coronavirus

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid komt woensdag met nieuwe richtlijnen die het aanbevolen gebruik van het malariamedicijn chloroquine in de behandeling van het nieuwe coronavirus uitbreiden.

Dat maakte president Jair Bolsonaro bekend, enkele dagen nadat de minister van Volksgezondheid was opgestapt omdat hij de richtlijnen niet wilde ondertekenen. Minister Nelson Teich stapte na ongeveer een maand op omdat hij het niet eens was met het coronabeleid van president Bolsonaro over het meteen behandelen van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. Zijn opvolger, generaal Eduardo Pazuello, die voorlopig het ministerie zal leiden, gaat de richtlijnen wel ondertekenen.Bolsonaro zei verder dat hij zelf een hoeveelheid van het anti-malariamiddel bewaart voor het geval dat zijn 93-jarige moeder het nodig heeft. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt ter bescherming tegen besmetting met het coronavirus. De werking van het medicijn tegen het coronavirus is niet bewezen.