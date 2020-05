Spanje verplicht mondkapjes in openbare ruimte

Spanje stelt het dragen van mondmaskers in openbare ruimten voor iedereen vanaf 6 jaar oud zowel binnen als buiten verplicht wanneer het niet mogelijk is 2 meter afstand tot elkaar te bewaren.

Volgens een verordening die woensdag is gepubliceerd moeten er dan mondmaskers worden gedragen op de openbare weg en andere open ruimten, net als in afgesloten openbare plaatsen. De maatregel geldt vanaf donderdag tijdens de noodtoestand. Het is nog niet duidelijk wanneer die afloopt, mogelijk al op 7 juni, meldden Spaanse media.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor mensen die om gezondheidsredenen geen masker verdragen of in noodsituaties. Premier Pedro Sánchez is bezig de strenge coronamaatregelen te versoepelen, maar hij hoopt de noodtoestand nog tot eind juni te kunnen handhaven. In het parlement zou er echter slechts een meerderheid te vinden zijn voor nog 2 weken verlenging tot 7 juni.

De coalitieregering van Sánchez heeft geen meerderheid in het parlement en wist de jongste verlenging van de noodtoestand slechts op het nippertje door de Spaanse Tweede Kamer te loodsen. De kritiek op de lockdown groeit, ondanks de ingezette versoepeling. Sánchez wordt ervan beschuldigd de noodtoestand te misbruiken om zonder controle en zonder kritiek van de oppositie te kunnen regeren.



De krant El Mundo stelt woensdag in een commentaar dat het land "niet gewend mag raken aan de noodtoestand die burgerrechten beperkt en de economie verwoest". Het parlement moet instemmen met de uitzonderingstoestand die in Spanje erg ingrijpend is. De overheid kan bepalen waar burgers moeten verblijven, dat ze diensten verlenen en de overheid kan eigendommen vorderen.

Het parlement bespreekt woensdag de vijfde verlenging van de noodtoestand tijdens deze coronacrisis. In Spanje zijn circa 28.000 coronapatiënten overleden op een totaal van bijna 280.000 vastgestelde gevallen. Bijna 200.000 coronapatiënten zijn inmiddels genezen.

