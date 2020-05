Brazilië adviseert gebruik malariamedicijnen tegen corona

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag het gebruik van de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine aanbevolen om milde en gematigde gevallen van besmettingen met het coronavirus mee te behandelen.

In de nieuwe richtlijn van het ministerie wordt artsen geadviseerd de medicijnen voor te schrijven vanaf het begin dat een patiënt symptomen heeft. Degenen die de medicijnen nemen, moeten een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven dat ze op de hoogte zijn van mogelijke ernstige bijwerkingen, zoals hart- en nierproblemen.President Jair Bolsonaro maakte dinsdag al bekend dat de nieuwe richtlijn ondertekend zou worden. Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt.