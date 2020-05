In geval van nood 3000 bedden op intensive cares in Nederland

De intensive cares in Nederland worden in geval van nood mogelijk uitgebreid naar 3000 bedden.

Een plan daarvoor wordt nu uitgewerkt en moet in september klaar zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Onder normale omstandigheden behandelen intensivecareafdelingen 800 tot 900 patiënten. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar. Op het hoogtepunt van de coronacrisis, begin april, lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de ic's. De ziekenhuizen breidden de afdelingen voor intensieve zorg daarom in razend tempo uit tot 2400 bedden.Het kabinet wil nu dat de capaciteit van de ic's structureel wordt uitgebreid tot 1700 bedden, met dus de mogelijkheid om uit te breiden naar 3000 bedden "als een grote piekbelasting zich zou aandienen". Volgens De Jonge zijn er genoeg beademingsmachines besteld om te kunnen uitbreiden. In noodgevallen is Duitsland ook nog steeds bereid om Nederlandse patiënten over te nemen.Het plan voor de opschaling wordt uitgewerkt door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het netwerk moet daarbij ook rekening houden met artsen en verpleegkundigen, omdat de coronacrisis ook voor hen "zeer intens is geweest".