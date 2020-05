Scholier met school binnen straal van 8 kilometer moet fietsen

Scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun middelbare school wonen, moeten lopend of fietsend naar school komen, of zich laten halen en brengen door hun ouders.

Het is in principe niet de bedoeling dat ze gebruikmaken van het openbaar vervoer. De VO-raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, heeft daar afspraken over gemaakt met de overheid en regionale vervoersbedrijven. Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de middelbare scholen na 1 juni hun deuren weer openen, na een wekenlange sluiting.

Om de risico's op overdracht van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, gelden wel tal van maatregelen. Zo moeten leerlingen en docenten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook willen alle betrokken partijen voorkomen dat het te druk wordt in bussen en treinen.

Leerlingen die verder dan 8 kilometer van hun school wonen, worden ook opgeroepen "zoveel mogelijk" te fietsen of zich te laten brengen met de auto. Voor alle leerlingen die echt zijn aangewezen op het ov, wordt het vervoer nog "nader uitgewerkt". Scholen moeten inventariseren om welke leerlingen het gaat en op welke dagen zij naar school gaan. Vervolgens kunnen ze afspraken maken met de regionale vervoerder.



Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn mogelijk. Het kan om uiteenlopende redenen zo zijn dat leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer wonen tóch niet zelf naar school kunnen komen. Dan is maatwerk nodig. In het uiterste geval is gebruik van het ov niet uitgesloten, maar dat moet dan wel buiten de spits, aldus de handreiking die de VO-Raad woensdag publiceerde.

De afspraken die scholen en vervoerders maken, gelden slechts enkele weken, tot het einde van het schooljaar. Het is niet de bedoeling dat de scholen namen en contactgegevens van leerlingen verstrekken aan vervoersbedrijven. Zij hebben genoeg aan het aantal leerlingen dat ze moeten ophalen, in combinatie met postcodes of bushaltes.



Fiets lenen

In de handreiking staat ook het advies aan schoolbesturen om te bekijken of het mogelijk is om leerlingen die geen fiets hebben tijdelijk van een exemplaar te voorzien. Als vervoersbedrijven extra bussen moeten laten rijden, mogen de kosten niet op het bord van scholen terechtkomen. Vervoerders moeten dan overleggen met de ministeries van Onderwijs en Infrastructuur en met de regionale opdrachtgevers van het openbaar vervoer.

Als een kind dat gebruik heeft gemaakt van het ov besmet raakt met het coronavirus, moet de school dat binnen 24 uur melden aan het vervoersbedrijf.

© ANP 2020