21-jarige Groninger vast voor stelen miljoenen via cybercrime

De politie heeft een 21-jarige Groninger aangehouden in een grote zaak van misdrijven via cybercrime.





De Groninger sluisde het geld weg naar meerdere mensen die hun bankrekening daarvoor beschikbaar hadden gesteld. Volgens de politie is het qua financiële schade de grootste zaak ooit van een zogenoemde zaak rond 'Smishing'. Dat betekent dat iemand via sms belangrijke persoonlijke informatie van iemand probeert te krijgen.



De Groninger is niet de eerste verdachte die is aangehouden in dit onderzoek. Politie-eenheden in het hele land hebben een smoelenboek gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland van verdachten die werden gefilmd tijdens het pinnen van de buit. Dat smoelenboek leidt geregeld tot herkenningen van verdachten, die worden aangehouden.

De verdachte kwam naar voren bij het onderzoek naar de oplichting van een ondernemer uit het noorden van Nederland, van wie de bankrekening was geplunderd nadat hij een foute link had aangeklikt in een sms-bericht. Dat linkje leidde de ondernemer naar een door hackers nagemaakte bankomgeving. In één nacht raakte de man 1,1 miljoen euro kwijt.