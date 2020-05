Populaire Badr-markt Casablanca gesloten: besmettingshaard coronavirus (video)

Lokale autoriteiten hebben zondag de populaire Badr-markt in Casablanca in de wijk Bourgogne gesloten

De maatregel werd genomen nadat meerdere verkopers positief werden getest op het longvirus COVID-19. Alle 200 verkopers worden nu getest op besmetting. "We weten nog niet wanneer we de winkel kunnen heropenen. Er wordt ons verteld dat we moeten wachten op de resultaten van de test", zegt een ondernemer tegen nieuwsdienst Le360.





Het eerste besmettingsgeval werd een aantal dagen geleden geconstateerd bij een slager. Op dat moment werd slechts een deel van de markt gesloten. Na de bevestiging van andere infecties werd besloten de gehele markt tot nader order te sluiten.

© MAROKKO.NL 2020