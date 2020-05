Marokko: 18% van de studenten volgt geen lessen op afstand

Sinds de sluiting van onderwijsinstellingen in Marokko op 16 maart worden lessen op afstand gegeven via de website Telmid TICE, sociale netwerken en vier TV-zenders.

Dat meldt het Marokkaanse bureau voor de statistiek (HCP). Volgens het Ministerie van Onderwijs maken zo'n 600.000 leerlingen dagelijks gebruik van de website.

Volgens cijfers van HCP heeft 36% van de Marokkaanse gezinnen kinderen in het basisonderwijs, 20% op het voortgezet onderwijs, 12% op het middelbaar onderwijs en 8% op het hoger onderwijs.

Zo'n 48% van de gezinnen met kinderen in het basisonderwijs geven aan regelmatig deel te nemen aan de lessen op afstand via de verschillende digitale platvormen die het Ministerie van Onderwijs heeft gecreëerd. Bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs is dat aandeel 51%, middelbaar onderwijs 69% en in het hoger onderwijs volgt 56% van de studenten regelmatig de lessen op afstand.



Zo'n 18% geeft echter aan de lessen helemaal niet te volgen. In landelijke gebieden is dat aandeel hoger (29%) dan in stedelijke gebieden (13%).

Volgens HCP is het onvermogen om toegang te krijgen tot onderwijskanalen en -platforms de belangrijkste reden dat deze studenten geen lessen op afstand volgen. Dit geldt voor 51% van de gezinnen met kinderen op de basisschool, 48% van de gezinnen met kinderen op het voortgezet onderwijs, 49% van de gezinnen met kinderen op de middelbare school en 29% van de gezinnen met kinderen die hoger onderwijs volgen.



Andere gemelde redenen zijn onder meer een gebrek aan interesse en een gebrek aan hulp van ouders of familieleden om toegang te krijgen tot lessen.

Sociale netwerken zijn in Marokko de meest gebruikte platvormen voor het volgen van lessen op afstand, 40% van de basisschoolleerlingen geeft hier de voorkeur aan. Bij leerlingen uit het voorgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs is dat respectievelijke 44% en 46%. De nationale TV-zenders komen op de tweede plaats: 39% van de basisschoolleerlingen gebruikt dit middel en 29% uit het voortgezet onderwijs.



