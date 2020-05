Frankrijk wil actie tegen Israël bij annexatie Westelijke Jordaanoever

Frankrijk wil actie ondernemen als Israël delen van de Westelijke Jordaanoever gaat annexeren.

Het land werkt samen met andere Europese landen aan een plan daarvoor, zegt minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken. Hij sprak woensdag in het Franse parlement. Volgens Le Drian zou een gedeeltelijke annexatie door Israël een grove schending van het internationaal recht betekenen. "De afgelopen dagen hebben we verschillende videoconferenties gehouden met Europese collega's", zegt Le Drian. Daarin ging het onder meer over een besluit tot "een gezamenlijke preventieve actie en tot een represaille", mocht Israël overgaan tot annexatie.

Annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever wordt voorgesteld in het Amerikaanse 'vredesplan' voor het Midden-Oosten dat president Trump begin dit jaar presenteerde. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu herhaalde zondag zijn intentie om Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël zei onlangs dat de Verenigde Staten (VS) gereed staan om in de komende weken de Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever te erkennen. Meerdere landen waaronder Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.





De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten (VS) Ron Dermer lobbyt naar verluidt bij leden van de Trump-regering en het congres om groen licht te krijgen voor Tel Aviv om de annexatie door te zetten. Zowel de Netanyahu als Dermer zijn naar verluidt bezorgd voor een politieke aardverschuiving in de VS ten aanzien van de kwestie Palestina en Israël.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft opnieuw gedreigd de samenwerking met Israël en de Verenigde Staten over veiligheid op te zeggen. De Palestijnse regering is volgens Abbas "vanaf vandaag ontslagen" van alle afspraken met de Amerikaanse en Israëlische regeringen en van alle verplichtingen die voortkomen uit die afspraken, waaronder de veiligheidszaken.



