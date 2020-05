Mediouna: Ambtenaar geschorst na mishandelen oudere man (video)

marokko 20 mei 19:34

Een pennenschuiver in Pachalik Lahraouyine in de provincie Mediouna is woensdag geschorst na beschuldigingen van mishandeling van een oudere man.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. De man kwam zijn beklag doen bij de gemeente over het uitblijven van financiële steun in verband met de coronacrisis maar werd hardhandig de toegang tot het gebouw ontzegd. Het slachtoffer heeft een vrouw en een 45-jarige zieke zoon thuis zitten en wacht al geruime tijd op zijn toelage vanuit het coronafonds. Videobeelden van de mishandeling worden massaal gedeeld op sociale netwerken. De Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten in Casablanca staat het slachtoffer bij en heeft de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van Casablanca schriftelijk om reactie gevraagd. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De Marokkaanse Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun meldde gisteren de komst van een website waar burgers vanaf donderdag terecht kunnen voor klachten over het coronafonds. De autoriteiten zijn onlangs gestart met het uitkeren van de tweede toelage voor ongedocumenteerde arbeiders. Naar verwachting zullen wederom zo'n 4,3 miljoen huishoudens financiële steun ontvangen. Het eerste deel van de campagne ging 16 april van start en nam vier weken in beslag. Door de omvang van de operatie zaten sommige huishoudens verlegen om geld omdat ze noodgedwongen moesten wachten op de toegezegde toelage. Dit leidde tot kritiek op sociale netwerken. In een TV-interview legde regeringsleider Saad Eddine El Othmani uit dat de vertragingen het gevolg zijn van de omvang en complexiteit van de steuncampagne. Het kost "buitengewoon veel moeite" voor de teams die "dag en nacht werken" om een ​​nauwkeurige telling van de begunstigden te maken. © MAROKKO.NL 2020