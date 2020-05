Griekenland half juni weer open voor toerisme

Griekenland wil het toeristisch seizoen op 15 juni weer opstarten na de lockdown door het coronavirus. Dat zei premier Kyriakos Mitsotakis woensdag in een toespraak voor de televisie.

© ANP 2020

"De toeristische periode begint op 15 juni, dan kunnen de seizoenshotels weer open", zei Mitsotakis. Het is een belangrijke stimulans voor de economie, aldus de premier. Hij voegde eraan toe dat internationale vluchten op 1 juli geleidelijk worden hervat.Ook Turkije staat weer open voor "gecontroleerd toerisme". Turkije riskeert op dit moment geen tweede golf van infecties door het coronavirus, zei minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. Hij meldde dat Ankara zich voorbereidt op het starten van wat hij noemde "gecontroleerd gezondheidstoerisme" met 31 landen vanaf woensdag.Koca zei ook dat de reisbeperkingen voor senioren de komende dagen zullen worden versoepeld.Het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen in Turkije is gedaald van ongeveer 4500 vorige maand tot ongeveer 1000. Het officiële dodental bedraagt 4199 en meer dan 110.000 mensen zijn hersteld.