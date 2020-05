Bijna 32.000 Marokkanen gestrand in het buitenland

Volgens El Othmani is het in kaart brengen van gedupeerden een belangrijk en tijdrovend onderdeel van het proces. De autoriteiten hebben de afgelopen maanden accommodatie moeten organiseren voor ruim 25% van de in het buitenland gestrande Marokkanen. Het betreft met name Marokkanen in Frankrijk, Spanje en Turkije waar respectievelijk 7000, 2000 en 4000 burgers vast zitten die geen onderdak hadden.