Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is wereldwijd de grens van 5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

© ANP 2020

Met name Latijns-Amerika ziet het aantal nieuwe infecties stijgen. Van alle nieuwe infecties die eerder deze week werden gemeld, was ongeveer een derde afkomstig uit Zuid-Amerika. Daarmee is het continent Europa en de VS gepasseerd, die beiden goed waren voor iets meer dan twintig procent van de nieuwe gevallen.Brazilië is verantwoordelijk voor het gros van de Zuid-Amerikaanse besmettingen. Het land registreerde volgens de autoriteiten woensdag een recordaantal van bijna 20.000 nieuwe gevallen, waardoor het totaalaantal vastgestelde gevallen is gestegen tot ruim 291.000. Alleen in Rusland (meer dan 308.000) en de VS (ruim 1,5 miljoen) zijn volgens de officiële cijfers meer infecties bekend. In Brazilië zijn tot dusver 18.859 mensen gestorven aan het coronavirus, een stijging van 888 ten opzichte van een dag eerder.