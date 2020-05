Moskeeën krijgen protocol voor Eid al-Fitr

De moskeeën in Nederland krijgen vrijdag een protocol voor het Eid al-Fitr van aankomend weekend en voor de periode daarna.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft dat document na overleg met meerdere partijen opgesteld. De moskeeën mogen, nu de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, in juli weer open . Het dringende verzoek van het (CMO) is dan ook om het Eid al-Fitr dit weekeinde thuis in kleine kring te vieren."In het kader van de richtlijnen en adviezen van het kabinet en het RIVM, is het ook voor de Nederlandse moskeeën spannend hoe men de activiteiten in en rondom de moskee afstemt op de geldende maatregelen, versoepelingen, veiligheid en gezondheid van de moskeebezoekers", schrijft het (CMO), die het document vrijdag tijdens een persconferentie in Den Haag toelicht.In een speciale handleiding staat verder omschreven hoe moskeeën na 1 juli alles het beste weer kunnen opstarten.