'Turkije zal hard terugslaan bij aanval door troepen Haftar'

Turkije zal hard terugslaan bij een aanval op Turkse doelen in Libië.

Dat zei een hooggeplaatste Turkse functionaris tegen persbureau Bloomberg, nadat een van de strijdende partijen in het Noord-Afrikaanse land had gedreigd met luchtaanvallen.

Turkije geeft in Libië militaire steun aan de regering in Tripoli. De hoofdstad wordt al een jaar belegerd door de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar. Die kreeg recentelijk een reeks tegenslagen te verduren. Strijders die de regering steunen heroverden deze week een belangrijke luchtmachtbasis, mede dankzij de hulp van Turkije. Ook moesten de troepen van Haftar zich deels terugtrekken van het front bij Tripoli.

De luchtmachtchef van Haftar, Saqr al-Jaroushi, waarschuwde vervolgens dat de "grootste luchtoperatie in de Libische geschiedenis" wordt opgezet. "Alle Turkse posities en belangen in alle steden zijn legitieme doelen voor onze gevechtsvliegtuigen en we roepen burgers op daar uit de buurt te blijven", stelde hij in een verklaring.



Gevechtsvliegtuigen De veiligheidschef van de regering in Tripoli zegt dat zeker acht gevechtsvliegtuigen vanuit een door Rusland gecontroleerde vliegbasis in Syrië naar Libië zijn gebracht. Het is onduidelijk of die toestellen al tot de luchtvloot van Haftar behoorden en of ze naar Libië zijn gebracht om ingezet te worden bij de aangekondigde luchtoperatie.

De Turkse functionaris benadrukt dat Turkije goed in staat is zich te verdedigen met drones en marineschepen in de buurt van Tripoli. Haftar riskeert volgens die bron vergeldingsacties als daadwerkelijk Turken worden bestookt. Dan zou onder meer het hoofdkwartier van de krijgsheer aangevallen kunnen worden.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Pogingen een diplomatieke oplossing te vinden voor het huidige conflict liepen op niets op. Turkije en Rusland riepen donderdag op tot een wapenstilstand in Libië. Ze willen ook dat het "politieke proces" daar wordt hervat, meldt het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg tussen minister Sergej Lavrov en zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Cavusoglu.

