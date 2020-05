Ait Sedrate: Muezzin mishandeld wegen sluiting moskee (video)

marokko 21 mei 15:47

Een man die als muezzin werkt in een moskee in Ait Sedrate ten oosten van Ouarzazate is dinsdag mishandeld

De muezzin deed de oproep tot het avondgebed en werd daarna belaagd door een groep mensen nadat hij weigerde de deuren van het gebedshuis te openen. De groep wilde de moskee in voor het verrichten van de Taraweeh-gebeden.



De Marokkaanse autoriteiten besloten half maart alle moskeeën in het land te sluiten als preventiemaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De sluitingsmaatregel was een aanbeveling van de Hoge Raad van Ulemas.

