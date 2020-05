Ceuta wil Marokkaanse onderdanen testen op corona om repatriëring te versnellen

De Marokkaanse autoriteiten waren vrijdag begonnen met de repatriëringsoperatie van gestrande onderdanen in het buitenland. Marokkaanse burgers die vastzitten in de nabijgelegen Spaanse enclaves Melilla en Ceuta kwamen als eerste aan de beurt. Vrijdagavond werden circa 200 van de ruim 500 Marokkanen uit Melilla opgehaald, getest en ondergebracht in hotels in Saïdia waar ze twee weken lang in quarantaine moeten. Nadat de rest van de groep uit Melillla zou worden opgehaald zouden de onderdanen in Ceuta aan de beurt komen.