Aboutaleb: 'Marokkanen beter geïntegreerd dan Turken' (video)

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn Nederlandse Marokkanen beter geïntegreerd dan Nederlanders van Turkse afkomst.

Ook zou Turkije zich meer bemoeien met het leven van Turkse onderdanen in Nederland. Aboutaleb stelt verder dat "Turken vooral op Turkije zijn gericht en de hand van Erdogan tot in de moskeeën reikt". De Rotterdamse fractie van DENK staat perplex en eist opheldering van het stadsbestuur.

Aboutaleb gaf afgelopen zondag een uitgebreid interview aan de website NadorCity, een nieuwsdienst uit de Rif, de geboortestreek van de burgemeester. In het interview spreekt Aboutaleb in het Berbers, een taal die Aboutaleb in zijn functie als burgemeester nooit eerder publiekelijk heeft gesproken. Het interview was via Facebook te volgen.

Interviewer Mohamed Talhaoui vraagt Aboutaleb waarom Turken in Nederland beter geslaagd zijn dan Marokkanen. Aboutaleb stelt dat het juist andersom is; Marokkanen zijn beter geïntegreerd. "Turken hebben vaak hun blik gericht op Turkije. In Turkije wordt alles geregeld wat ze doen. Inmenging van de Turkse overheid met de Turkse gemeenschap in dit land is groot. De hand van Erdogan reikt tot in de moskeeën."

Die inmenging zou voor Marokkanen niet gelden, stelt hij. "De hand van Rabat reikt hier niet tot in de moskeeën. Er is geen sprake van grote Marokkaanse inmenging. Als je hier op straat aan een Marokkaan zou vragen wie de premier is van Marokko; weinig kans dat hij dan zou zeggen: dat is de heer El Othmani. Als je aan een Turk zou vragen wie er bestuurt in Turkije, dan zou hij al die namen kunnen noemen."



Aboutaleb zei ook dat het aantal volksvertegenwoordigers van Marokkaanse komaf op het Nederlandse politieke toneel veel talrijker is dan het aantal politiek actieve Nederlandse Turken.

De Rotterdamse DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle is niet te spreken over de opmerkingen van Aboutaleb. Volgens hem zet de burgemeester "groepen tegen elkaar op" en maakt hij er een "integratie-wedstrijdje van". Hij wil weten of Aboutaleb het standpunt van het stadsbestuur verwoordt. "Dit is geen inclusief taalgebruik. Het is niet goed om groepen tegen elkaar op te zetten met als inzet wie meer of minder geslaagd is." Ook stoort het Van Baarle dat Aboutaleb praat over 'Turken en Marokkanen'. "Dit stadsbestuur hoort te spreken over Turkse Rotterdammers of Marokkaanse Rotterdammers. We gaan hem vragen om deze uitspraken terug te nemen."



Van Baarle vindt het geen probleem dat Aboutaleb een interview geeft in het Berbers. "Voor de controleerbaarheid is het goed dat Nederlands de voertaal is, maar een interview in een andere taal – Engels, Frans, Turks of Berbers – is voor ons geen enkel probleem. We steunen meertaligheid en diversiteit, dat zet onze stad internationaal op de kaart."

Ook in de gemeenteraad in Den Haag is het interview in het verkeerde keelgat geschoten. Fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten zegt "zeer kwaad" te zijn. "Hij schept een totaal verkeerd beeld. De meeste Turkse organisaties hebben niets met Erdogan te maken. Hij moet ophouden met zijn vingertje te wijzen naar de Turkse gemeenschap."

