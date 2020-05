Repatriëring gestrande Marokkanen Ceuta start vrijdag

Marokko en Spanje zijn het eens geworden over het repatriëringsproces voor gestrande Marokkanen in de Spaanse enclave Ceuta

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst EFE. Ceuta's gezondheidsadviseur Javier Guerrero beschreef het nieuws na de aankondiging als "zeer goed". Volgens Guerrero gaat de Spaanse politie het repatriëringsproces aan Spaanse zijde organiseren.

Eerder deze week ontstond onenigheid tussen de twee buurlanden over het voorgenomen repatriëringsproces. Lokale autoriteiten konden het niet eens worden over het aantal gestrande Marokkaanse onderdanen. Marokko gaat uit van 280 personen. De Spaanse autoriteiten gaan zelf uit van 700 Marokkanen. Marokkaanse autoriteiten verwijten de Spanjaarden misbruik te willen maken van de gelegenheid om illegale migranten het land uit te zetten.

Grootschalige repatriëring

De Marokkaanse autoriteiten waren vrijdag begonnen met de repatriëringsoperatie van gestrande onderdanen in de nabijgelegen Spaanse enclaves Melilla en Ceuta. Het hele proces werd echter "tot ander order" opgeschort nadat één repatriant besmet bleek te zijn met het longvirus COVID-19. De Spaanse autoriteiten zitten in hun maag met de gestrande mensenmassa en stelden zelfs voor de Marokkanen te testen op het coronavirus in een poging het evacuatieproces te versnellen.



De Marokkaanse autoriteiten ontvangen veel kritiek over de uitgebleven repatriëring van onderdanen. Volgens de laatste tellingen zitten momenteel 31.819 Marokkanen vast in het buitenland als gevolg van de sluiting van landsgrenzen, dat zei de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani dinsdag.

In reactie op de kritiek zei El Othmani dat de beschuldigingen over het achterlaten van deze burgers door de regering "ongegrond" zijn. El Othmani zei dat autoriteiten hard bezig zijn met de voorbereidingen van het repatriëringsproces en het organiseren van quarantainemaatregelen. El Otmani herhaalde dat de repatriëring van deze burgers "veel voorbereiding" vergt en dat alle betrokken afdelingen regelmatig samenkomen om het dossier te bespreken.

