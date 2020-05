Spanje meldt voor eerst sinds maart minder dan 50 nieuwe doden

Het aantal coronadoden in Spanje is donderdag met 48 gestegen tot 27.940.

Het is voor het eerst sinds 16 maart dat er in Spanje over een etmaal minder dan 50 doden zijn gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend. Het aantal besmettingen nam in een dag tijd toe met 482. In totaal raakten sinds de uitbraak zeker 233.037 Spanjaarden besmet met het coronavirus.Wat betreft het aantal besmettingen is Spanje het zwaarst getroffen land in Europa. Alleen Brazilië, Rusland en de Verenigde Staten tellen meer geregistreerde gevallen.