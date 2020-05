Israëlische websites massaal getroffen door cyberaanval

Veel Israëlische websites zijn donderdag getroffen door een grote cyberaanval. Dat maakten de autoriteiten bekend.

© ANP/Marokko.nl 2020

Op veel sites verschenen beelden van de stad Tel Aviv die in brand stond. Onduidelijk is hoeveel sites zijn gehackt, maar meerdere Israëlische media spreken van ongeveer duizend. Op de getroffen pagina's verscheen ook de zin 'het aftellen tot de vernietiging van Israël begon lang geleden'. Met name particuliere bedrijven die een speciaal besturingssysteem gebruiken zijn slachtoffer geworden. De uiteindelijke schade bleek "oppervlakkig" te zijn, aldus de autoriteiten.De cyberaanval is opgeëist door een groep die zichzelf Hackers of Saviour noemt. Details zijn niet bekendgemaakt. De sites zijn een dag voor Jeruzalemdag getroffen, een nationale feestdag in Israël. Dan wordt gevierd dat de zionisten in 1967 Oost-Jeruzalem inpikten. Of de cyberaanval te maken heeft met die feestdag is nog onduidelijk.