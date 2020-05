Marokkaanse Ulema: Verricht Eid-gebed thuis

De Marokkaanse Hoge Raad van Ulema heeft burgers in Marokko verzocht het Eid-gebed dit jaar in huiselijke sfeer te verrichten.

Dat meldt het hoogste Islamitische orgaan van het land in een persbericht. De verklaring benadrukt dat geleerden van onder meer de Maliki-school hebben bepaald dat het verrichten van het Eid al-Fitr-gebed thuis is toegestaan. De uitzondering geldt in het geval het niet mogelijk is het gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten.





Traditioneel komen moslims op de ochtend van Eid al-Fitr in grote getale bijeen in moskeeën om gezamenlijk het Eid-gebed te verrichten om vervolgens het einde van de vastenmaand Ramadan te vieren.





De Ulema hebben vóór aanvang van de vastenmaand een soortgelijke verklaring afgelegd toen de Raad moslims verzocht de nachtelijke Taraweeh-gebeden thuis te verrichten in plaats van in het gebedshuis.





De Marokkaanse autoriteiten besloten half maart alle moskeeën in het land te sluiten als preventiemaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De sluitingsmaatregel was een aanbeveling van de Hoge Raad.

