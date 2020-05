Australië: Man rijdt met opzet hoofddoek-winkel in (video)

In de Australische hoofdstad Sydney zijn zeker tien mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig, nadat een automobilist donderdagmiddag opzettelijk een hijab-winkel inreed

Het incident gebeurde donderdagmiddag bij het Hijab House in Greenacre in het westen van Sydney. Hulpdiensten hebben negen voetgangers en de chauffeur moeten behandelden nadat een bestelwagen de gevel van de Islamitische kledingzaak ramde en naar binnen reed.

De 51-jarige chauffeur is opgepakt en voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis waar hij bloed- en urinetests onderging. Hij had kort met de politie gesproken, maar was niet formeel geïnterviewd. Het is duidelijk dat hij ongedeerd was.

Beelden van de aanslag die op sociale media circuleerde is een donkere Mitsubishi te zien die bij een verkeerslicht met gierende banden zijn voorganger opzij probeert te duwen om vervolgens de winkel in te rijden.

Onder de gewonden in de winkel zitten voornamelijk vrouwen tussen de 18 en 30 jaar oud, zei een woordvoerder van de ambulancedienst van New South Wales (NSW). De politie zei dat één persoon ernstig gewond was en een ander mogelijk ernstig gewond, geen van de verwondingen werd als levensbedreigend beschouwd.

Amer Kourouche, een makelaar die aan de overkant van het Hijab House werkt, zei dat hij binnen was toen hij het geluid van het ongeluk hoorde. "Ik rende naar buiten en zag dat de auto door de winkel was gegaan", zei hij. "Er was overal veel glas, mensen verzamelden zich om de winkelpui", zei Kourouche. "Vrouwen lagen bloedend op de winkelvloer".



Volgens een verklaring van Hijab House zijn zowel klanten als personeel gewond waren geraakt. "De gemeenschap is geschokt", aldus een verklaring op Facebook. "Het belangrijkste is dat iedereen nog leeft."

De NSW-politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat het incident verband houdt met terrorisme, maar dat de chauffeur bij de politie bekend was wegens meerdere verkeersovertredingen.

© MAROKKO.NL 2020