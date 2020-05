Palestina weigert noodhulp Emiraten (video)

De Palestijnse regering heeft donderdag geweigerd een ​​hulpzending uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te ontvangen.

Dat meldt de Palestijnse minister van Volksgezondheid Mai Kaila tijdens een persconferentie. De hulkp is geweigerd omdat de Golfstaat-autoriteiten hadden nagelaten de hulpactie te coördineren met de Palestijnse autoriteiten.

"De VAE heeft niet met ons gecoördineerd met betrekking tot de medische hulp, en we weigeren deze zonder coördinatie te ontvangen", zei de Palestijnse zorgminister. "We zijn een soeverein land en ze hadden eerst met ons moeten overleggen", voegde de minister toe.

De eerste directe vlucht van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) naar Israël landde dinsdag in Tel Aviv en was gevuld met hulpgoederen in de strijd tegen het coronavirus voor de Palestijnen. Officieel hebben Israël en de Emiraten geen diplomatieke band, maar vanwege gedeelde zorgen over de Iraanse invloed in het Midden-Oosten is er voorzichtig contact tussen de landen.

"Palestijnen weigeren een brug te zijn voor Arabische landen die ernaar streven genormaliseerde banden met Israël te onderhouden." Het Palestijnse bestuur in de Gazastrook zei eerder al niets te weten van een zending van hulpgoederen uit de Emiraten.

