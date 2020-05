Tanger: Coronaspuger omgekomen na gewapende vechtpartij

Een 20-jarige man is woensdag overleden nadat een woordenwisseling eerdere deze week eindigde in een gewapende vechtpartij

Het dodelijke incident gebeurde tijdens Lailat al-Qadr woensdagnacht in de wijk Mesnana in Tanger. Het slachtoffer zou een paar dagen eerder tijdens een woordenwisseling op straat hebben gespuugd op de andere man. De twee kwamen elkaar woensdag weer tegen op straat. De ontmoeting liep fataal af toen de 29-jarige dader een wapen trok en op de 'spuger' begon in te slaan.





De dader vluchtte na de dodelijke vechtpartij maar kon even later worden ingerekend. Het lichaam van het slachtoffer is voor autopsie overgebracht naar het mortuarium.

