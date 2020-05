D66: bescherm Nederlanders met ongewenste tweede nationaliteit

Paternotte stelt dat veel Nederlanders hun tweede nationaliteit graag behouden, maar dat het voor anderen een plicht is, waarbij het hun vrijheid inperkt. "Dat kan gebeuren wanneer je bij geboorte automatisch en verplicht van rechtswege ook de nationaliteit krijgt van één van je ouders en het onmogelijk is afstand te doen van die tweede nationaliteit", laat de D66'er weten.Dat kan lastig zijn als mensen tot een dienstplicht in het tweede land worden gedwongen, zoals in Griekenland. Maar ook kan een land, zoals Iran, diplomatieke bescherming weigeren van Nederlanders uit Iran. Ook wijst Paternotte op Marokkaanse Nederlanders die veel moeite hebben om tijdens de coronacrisis weer naar hun thuisland Nederland te komen . Volgens D66 is dat omdat Marokko ze ziet als Marokkanen en niet als Nederlanders. De Marokkaanse autoriteiten ontkennen dat.Meer dan twintig andere landen maken het volgens D66 praktisch onmogelijk om een tweede nationaliteit op te geven.