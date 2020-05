Bolsonaro: geen bewijs werking malariamedicijn tegen coronavirus

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei donderdag (lokale tijd) dat er geen bewijs is dat malariamedicijn hydroxychloroquine werkt tegen het coronavirus.

Woensdag raadde hij Brazilianen aan het middel te gebruiken om te voorkomen dat ze het virus krijgen of om er van te genezen. "Het is niet bewezen dat het middel werkt, maar we hebben gevallen gezien waarin het erg succesvol leek te zijn", aldus Bolsonaro. Daarmee verklaarde hij zijn aanbeveling van een dag eerder.De president bereikte donderdag een belangrijk akkoord in overleg met de gouverneurs van de 27 staten van Brazilië. De salarissen van alle ambtenaren worden tot het einde van het jaar bevroren, om zo geld te besparen in tijden van crisis.In Brazilië is de afgelopen 24 uur wederom een recordaantal mensen overleden aan het coronavirus. Zeker 1188 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus. Het geregistreerde dodental staat op 20.047. Het aantal nieuwe gevallen steeg met ongeveer 19.000 tot 310.087. Alleen in Rusland en de Verenigde Staten zijn meer besmettingen vastgesteld.