Passagierstoestel stort neer in Karachi in Pakistan

Een passagiersvliegtuig met 98 mensen aan boord is vrijdag neergestort in een woonwijk van de Pakistaanse stad Karachi. De crash gebeurde toen het toestel wilde landen op een vliegveld bij de stad.

Eerder werd gemeld dat er 107 mensen aan boord waren. De oorzaak van de vliegramp is niet bekend. Het gaat om een toestel van Pakistan International Airlines (PIA), een Airbus 320 die met 91 passagiers en zeven bemanningsleden was vertrokken uit de Pakistaanse stad Lahore. De piloot had technische problemen aan de toren gemeld, zei PIA-hoofd Arshad Malik. Ooggetuigen meldden aan lokale tv-stations dat ze het vliegtuig rond de luchthaven zagen cirkelen voordat het neerstortte. De burgemeester van Karachi zegt dat er waarschijnlijk geen overlevenden zijn, maar dat het nog niet bevestigd is.

Het Pakistaanse leger heeft het gebied afgezet en is ter plaatse om hulp te bieden. De lokale tv-zender Geo toont beelden van de plek, een dichtbevolkt gebied. Ambulances proberen zich een weg te banen door de straten, een dikke zwarte rookwolk hangt boven de plek van de crash. Gewonde mensen worden uit het puin van ingestorte huizen gehaald.

Medeleven

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers en de families. "Geschokt en bedroefd door de PIA crash", schreef Khan op Twitter.



Het ongeluk komt enkele dagen nadat het land de commerciële vluchten weer heeft hervat, nadat de vliegtuigen aan de grond werden gehouden tijdens de lockdown vanwege de corona-epidemie.

Suikerfeest

De crash komt ook op het moment dat de Pakistanen zich voorbereiden op het einde van de Ramadan en het begin van het Suikerfeest.

In 2016 stortte ook een vliegtuig van de PIA neer, waarbij ongeveer vijftig mensen omkwamen. In 2012 kwamen 127 mensen om het leven toen een vliegtuig van een kleine particuliere luchtvaartmaatschappij neerstortte op weg van Karachi naar Islamabad. In 2010 stortte een Airbus neer voor de landing in de hoofdstad Islamabad; alle 152 passagiers kwamen om het leven.

© ANP 2020