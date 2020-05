Madrid versoepelt lockdown: terrassen mogen weer open

De coronalockdown in Madrid wordt maandag deels opgeheven. Dat hebben de Spaanse autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

De terrassen in de hoofdstad gaan weer open en bijeenkomsten met maximaal tien mensen worden weer toegestaan. Het coronavirus in Madrid verliest terrein en grijpt minder snel om zich heen dan eerst. Daarom is het mogelijk om enkele maatregelen te versoepelen, aldus de lokale gezondheidsautoriteit.Spanje is qua besmettingen het zwaarst getroffen land van Europa. Al meer dan 280.000 mensen raakten er besmet met het virus, bijna 28.000 stierven aan de gevolgen.